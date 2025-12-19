19 декабря, 13:19Экономика
Путин заявил, что рост реальных зарплат в России составит 4,5% за год
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Рост реальных зарплат в России по итогам текущего года составит 4,5%. Об этом заявил Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
При этом президент назвал скромным рост производительности труда. В 2025-м он зафиксировался на уровне 1,1%.
"Вот это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда", – указал глава государства.
Ранее Путин подписал закон об индексации МРОТ на 20,7%. С 1 января следующего года размер минимальной зарплаты составит 27 093 рубля.
В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что после повышения МРОТ превысит действующий прожиточным минимум примерно на треть. Он отметил, что власти продолжат заниматься этой темой.
Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. Общее число обращений от россиян составило почти 3 миллиона.
