Путин заявил, что рост реальных зарплат в России составит 4,5% за год

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Рост реальных зарплат в России по итогам текущего года составит 4,5%. Об этом заявил Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

При этом президент назвал скромным рост производительности труда. В 2025-м он зафиксировался на уровне 1,1%.

"Вот это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда", – указал глава государства.

Ранее Путин подписал закон об индексации МРОТ на 20,7%. С 1 января следующего года размер минимальной зарплаты составит 27 093 рубля.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что после повышения МРОТ превысит действующий прожиточным минимум примерно на треть. Он отметил, что власти продолжат заниматься этой темой.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. Общее число обращений от россиян составило почти 3 миллиона.

Сообщения будут приниматься вплоть до окончания мероприятия. Их можно направить через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.