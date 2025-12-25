Долина не пришла в Мосгорсуд на слушание о ее выселении из квартиры

Фото: ТАСС/Константин Андреев

Певица Лариса Долина не пришла в Мосгорсуд, где решается вопрос о ее принудительном выселении из квартиры, купленной Полиной Лурье, передает РИА Новости.

Ожидается, что суд также решит вопрос о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые там прописаны.

Певица стала жертвой мошенников и продала свою недвижимость в 2024 году. Полученные с продажи деньги и другие средства Долина перевела злоумышленникам. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а позже суд назначил четверым фигурантам различные сроки лишения свободы и штрафы на суммы от 900 тысяч до 1 миллиона рублей.

В это же время Долина смогла оспорить сделку по продаже своей квартиры. Сначала право собственности на квартиру было оставлено за певицей. Тем не менее Верховный суд России пересмотрел дело и признал право собственности за покупательницей.

После решения суда певица попросила пожить в квартире Лурье еще несколько месяцев, так как не успевает собрать свои вещи. При этом адвокат покупательницы уверена, что если суд примет решение об освобождении жилплощади, то оно вступит в силу немедленно.

Кроме того, сама Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после суда, так как она купила жилье еще 1,5 года назад, чтобы жить там с детьми.

