Сестра блогера Аиши прокомментировала гибель ребенка звезды после домашних родов

14 декабря в СМИ появилась информация о том, что сын блогера Аиши умер спустя час после домашних родов в бассейне. Подробнее – в материале Москвы 24.
"Перестал дышать"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aishachigga
Домашние роды закончились трагедией для блогера Aisha Chigga (настоящее имя – Аиша Ракаева), сообщили СМИ. По информации журналистов, она родила ребенка 14 декабря в многоэтажке в Москве.
"Днем на улице Полины Осипенко у 27-летней женщины начались самопроизвольные роды. Ребенок появился на свет прямо в бассейне, изначально он был жив", – рассказал телеграм-канал "112", уточнив позднее, что роженицей оказалась звезда соцсетей.
По данным источника, на свет появился мальчик: он якобы находился в воде около 30 минут, а примерно через час после рождения перестал дышать. Роженицу госпитализировали, а ребенка, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти не удалось.
Сестра блогера София подтвердила MSK1.RU новость о смерти младенца. Однако, по ее словам, причиной гибели стала не вода.
О том, что Аиша и ее супруг ждут мальчика, стало известно летом. Пара делилась в социальных сетях видео и фотографиями с гендер-пати.
К слову, прежние аккаунты Аиши в Telegram и в Instagram (платформа принадлежит Meta и признана экстремистской и запрещена в РФ) после произошедшего оказались недоступны. Однако 15 декабря появился новый телеграм-канал "А И Ш А CHIGGA", в котором появился пост, посвященный трагедии.
"С тяжелым сердцем пишу вам это... Во время домашних родов случилась трагедия... Мой новорожденный ребенок не выжил. Меня госпитализировали, и сейчас я переживаю невероятную боль, ночь прошла ужасно. Это самый тяжелый момент в моей жизни, и я даже не знаю, как найти силы, чтобы продолжать. К тому же еще предстоят множественные разбирательства, консультации, расследования, похороны", – говорится в записи.
По словам автора поста, после случившегося в ее адрес начали поступать угрозы и хейт.
"Я получаю в свой адрес много угроз и хейта, но гораздо больше заботы и поддержки, спасибо за вашу любовь и доброту, вы даете мне силы держаться", – написала автор и добавила, что "позже обязательно выйдет на связь".
Карьера блогера
Аиша – блогер с аудиторией, превышающей 1,4 миллиона человек в TikTok. Первый ролик в ее аккаунте датирован 17 марта 2020 года. В других соцсетях она менее активна: на ее страницу в Instagram (платформа принадлежит Meta и признана экстремистской и запрещена в РФ) было подписано более 9,6 тысячи человек, аудитория телеграм‑канала – менее тысячи.
Наибольшую популярность Аиша получила в 2021–2022 годах: тогда ее видео собирали от нескольких тысяч до нескольких миллионов просмотров. Самый популярный ее ролик набрал свыше 29 миллионов, а в одном из видео 2021 года, который посмотрели более 5 миллионов человек, она побрилась наголо.
Девушка также известна как хореограф, танцовщица, модель и актриса под псевдонимом Aisha Chigga. По данным СМИ, она входила в команду проекта "Маска", работала с "Новой фабрикой звезд", снималась в сериале "Патриот", а также появлялась в клипах Инстасамки (настоящее имя – Дарья Еропкина), Мари Краймбрери (настоящее имя – Марина Жадан) и других артистов, сотрудничала с Полиной Гагариной и группой "Руки Вверх!".