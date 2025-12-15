Сестра блогера Аиши прокомментировала гибель ребенка звезды после домашних родов

14 декабря в СМИ появилась информация о том, что сын блогера Аиши умер спустя час после домашних родов в бассейне. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Перестал дышать"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aishachigga

Домашние роды закончились трагедией для блогера Aisha Chigga (настоящее имя – Аиша Ракаева), сообщили СМИ. По информации журналистов, она родила ребенка 14 декабря в многоэтажке в Москве.

"Днем на улице Полины Осипенко у 27-летней женщины начались самопроизвольные роды. Ребенок появился на свет прямо в бассейне, изначально он был жив", – рассказал телеграм-канал "112", уточнив позднее, что роженицей оказалась звезда соцсетей.

По данным источника, на свет появился мальчик: он якобы находился в воде около 30 минут, а примерно через час после рождения перестал дышать. Роженицу госпитализировали, а ребенка, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти не удалось.

Сестра блогера София подтвердила MSK1.RU новость о смерти младенца. Однако, по ее словам, причиной гибели стала не вода.



София сестра блогера Аиши Мы расскажем все после того, как ее выпишут из больницы. Все, что пишут по поводу бассейна, что ребенок лежал час в воде – все неправда. Говорить ничего не хочется. Верная информация – ребенок скончался.

О том, что Аиша и ее супруг ждут мальчика, стало известно летом. Пара делилась в социальных сетях видео и фотографиями с гендер-пати.

К слову, прежние аккаунты Аиши в Telegram и в Instagram (платформа принадлежит Meta и признана экстремистской и запрещена в РФ) после произошедшего оказались недоступны. Однако 15 декабря появился новый телеграм-канал "А И Ш А CHIGGA", в котором появился пост, посвященный трагедии.

"С тяжелым сердцем пишу вам это... Во время домашних родов случилась трагедия... Мой новорожденный ребенок не выжил. Меня госпитализировали, и сейчас я переживаю невероятную боль, ночь прошла ужасно. Это самый тяжелый момент в моей жизни, и я даже не знаю, как найти силы, чтобы продолжать. К тому же еще предстоят множественные разбирательства, консультации, расследования, похороны", – говорится в записи.

По словам автора поста, после случившегося в ее адрес начали поступать угрозы и хейт.

"Я получаю в свой адрес много угроз и хейта, но гораздо больше заботы и поддержки, спасибо за вашу любовь и доброту, вы даете мне силы держаться", – написала автор и добавила, что "позже обязательно выйдет на связь".

Карьера блогера

Аиша – блогер с аудиторией, превышающей 1,4 миллиона человек в TikTok. Первый ролик в ее аккаунте датирован 17 марта 2020 года. В других соцсетях она менее активна: на ее страницу в Instagram (платформа принадлежит Meta и признана экстремистской и запрещена в РФ) было подписано более 9,6 тысячи человек, аудитория телеграм‑канала – менее тысячи.

Наибольшую популярность Аиша получила в 2021–2022 годах: тогда ее видео собирали от нескольких тысяч до нескольких миллионов просмотров. Самый популярный ее ролик набрал свыше 29 миллионов, а в одном из видео 2021 года, который посмотрели более 5 миллионов человек, она побрилась наголо.

Девушка также известна как хореограф, танцовщица, модель и актриса под псевдонимом Aisha Chigga. По данным СМИ, она входила в команду проекта "Маска", работала с "Новой фабрикой звезд", снималась в сериале "Патриот", а также появлялась в клипах Инстасамки (настоящее имя – Дарья Еропкина), Мари Краймбрери (настоящее имя – Марина Жадан) и других артистов, сотрудничала с Полиной Гагариной и группой "Руки Вверх!".