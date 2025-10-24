Эксперт Пожигайло: регистр беременных улучшит качество медобслуживания женщин

Федеральный регистр с данными о беременных начнет работать в России с 1 марта 2026 года, анонсировали в правительстве. Он станет частью большой базы данных, в которую будут включать сведения о пациентах по 12 заболеваниям. Как эта мера отразится на демографии, разбиралась Москва 24.

Полная картина

Впервые о создании федерального регистра по 12 заболеваниям стало известно в июне 2025 года. Согласно постановлению правительства РФ, в него будут включать сведения о пациентах в том числе с онкологическими заболеваниями, болезнями сердца, сахарным диабетом и психическими расстройствами.

На заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики 23 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что этот ресурс заработает с 1 марта 2026 года. Кроме того, в регистр будут добавлять информацию о всех беременных, а также состоянии здоровья новорожденных, уточнила она.

Также Голикова затронула и другие вопросы демографической политики. В частности, 28% женщин, которые обратились в госклиники для аборта, в итоге сохранили беременность. По ее словам, это стало возможным благодаря специалистам профильных учреждений, которые оказывают психологическую, социальную, юридическую и медицинскую помощь женщинам.

Кроме того, Голикова заявила, что правительство оценит влияние действующих жилищных программ на рождаемость.

"Мы должны провести и системно оценить, как все действующие жилищные программы взаимоувязаны между собой, как они влияют на рождаемость. Предусмотреть так называемый бесшовный переход семьи из одной программы в другую по мере рождения очередных детей", – сказала вице-премьер.

На том же заседании Владимир Путин подчеркнул, что поддержка семей и создание условий для повышения демографии является важнейшим направлением госполитики.



Владимир Путин президент РФ Оно () затрагивает практически все сферы жизни, все, что нужно и значимо для наших людей. Это однозначный приоритет, поскольку речь идет о будущем нашей страны.

Также российский лидер отметил, что для достижения поставленных целей нужна консолидация государства, бизнеса, служителей различных традиционных религий и общества, а также поддержка СМИ.

Власти обязаны сделать так, чтобы рождение ребенка не ухудшало финансовое положение семьи. Россияне должны быть уверены в том, что в случае необходимости государство "подставит плечо", уточнил глава государства.

В то же время в вопросе рождения детей не должно быть "никакого давления" на семьи. По мнению президента, в этом вопросе необходимо развивать и поддерживать "внутренний настрой", чтобы стремление к многодетности доминировало в обществе.

"Решение о рождении ребенка, безусловно, частное, личное дело каждого человека, каждой семьи", – отметил Владимир Путин.

Работа на перспективу

Регистр беременных сможет улучшить качество медицинского обслуживания. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказал первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии Павел Пожигайло.





Павел Пожигайло первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии Проблемы с вынашиванием и родами встречаются достаточно часто: дети нередко рождаются с низким иммунитетом, множеством других проблем. Реестр впоследствии может помочь собрать и сформировать достаточно четкую и надежную сберегающую систему, чтобы сделать беременность и роды более безопасными. Если так и будет, возможно, показатели по демографии повысятся.

По мнению эксперта, если подробный мониторинг позволит сделать роды еще безопаснее, демографические показатели могут повыситься.

"В конечном итоге наша задача, чтобы женщина не принимала решения об аборте и благополучно родила. Государство при этом должно обеспечить ее достаточным набором помощи, который позволит ей быть уверенной в том, что она сможет обеспечивать ребенка", – уточнил Пожигайло.

При этом общественник призвал не забывать о профилактической работе с населением. В частности, он отметил, что далеко не все пары знают о необходимости пройти обследование при планировании беременности как женщине, так и мужчине.

"Поэтому лично я бы выступил за повышение уровня профилактики, чтобы врачи больше говорили о том, какие обследования нужны, а также о рисках во время беременности", – добавил Пожигайло.



Глобально на жизни беременных появление регистра никак не скажется, так как это нововведение наиболее важно для врачей. Об этом Москве 24 сказала акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина.

По ее словам, ведение обширной статистики поможет врачам видеть объективную картину и на ее основе корректировать свою работу.

"Собирая статистику, можно увидеть, в каком возрасте женщины планируют беременность, сколько из них наблюдается, в каком регионе это происходит. Оценивается самое главное – уровень материнской и младенческой смертности", – подчеркнула врач.





Мария Милютина акушер-гинеколог и репродуктолог Конечно, все эти факторы отслеживаются и сейчас, но полноценный регистр дает возможность более точно видеть ситуацию. На основе таких данных планируется вся работа Минздрава в направлении акушерства и гинекологии, корректируются клинические рекомендации, добавляются анализы, которые позволяют определять, допустим, риски образования кист.

Она пояснила, что на основе таких данных планируется работа Минздрава в направлении акушерства и гинекологии. Также корректируются клинические рекомендации и добавляются анализы, которые позволяют определять риски некоторых заболеваний.

"Когда мы получаем данные, каждый раз ведется колоссальная работа. В перспективе появление этой статистики может уменьшить количество случаев материнской и младенческой смертности и осложнений во время родов", – добавила Милютина.

При этом эксперт назвала эту меру работой на перспективу. Сбор и обработка статистических массивов занимает время, поэтому сиюминутных результатов ждать не стоит, пояснила она.

