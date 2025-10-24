Акушер-гинеколог Милютина: введение в РФ регистра беременных важно для врачей

Фото: 123RF.com/peopleimages12

На жизни будущих мам регистр беременных никак не скажется. Наиболее важным это нововведение будет для врачей, рассказала Москве 24 акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина.

Врач отметила, что любой регистр – это статистические данные, позволяющие корректно оценить ход работы медиков и сделать выводы для ее улучшения. Можно также увидеть, в каком возрасте женщины обычно планируют беременность, сколько из них наблюдается и в каком регионе. Самое главное, регистр поможет оценить уровень материнской и младенческой смертности.

Милютина добавила, что эти факторы отслеживаются и сейчас, но полноценный регистр даст возможность более точно увидеть ситуацию.

"На основе таких данных планируется вся работа Минздрава в направлении акушерства и гинекологии, корректируются клинические рекомендации, добавляются анализы, которые позволяют определять, допустим, риски образования кист. Когда мы получаем данные, каждый раз ведется колоссальная работа", – подчеркнула эксперт.

В перспективе собранная статистика сможет помочь уменьшить количество материнской и младенческой смертности, а также осложнений во время родов. Репродуктолог добавила, что это не "сиюминутное мероприятие", для появления результатов должно пройти время.

Федеральный регистр, в котором будут содержаться сведения о беременных и исходах начнет работать с 1 марта 2026 года. В него также будут включены данные о состоянии здоровья новорожденных.

Накануне Владимир Путин в рамках Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что в России многодетные семьи должны стать нормой. Президент также призвал не откладывать рождение детей на более поздний возраст.

