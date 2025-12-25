Роскомнадзор опроверг информацию об ограничении работы Twitch

Фото: 123RF.com/marfernav1982

Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса Twitch. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как подчеркнули в РКН, в отношении платформы не принимается никаких подобных мер.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox. Решение было принято из-за массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, по данным ведомства, дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам.

В свою очередь, компания Roblox заявила о готовности принять меры, чтобы вернуть россиянам доступ к игре. Там подчеркнули, что ведут диалог с РКН и намерены продолжить его по мере восстановления доступа к платформе, включая требования, которые могут рассмотреть в будущем.

После этого разработчик игровой платформы подал заявку на регистрацию товарного знака внутриигровой валюты Robux в России.