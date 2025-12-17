Roblox заявила о готовности принять меры, чтобы вернуть россиянам доступ к игре

Фото: depositphotos/prometeus

Компания Roblox готова временно ограничить свои коммуникационные сервисы в России, чтобы восстановить доступ пользователей к одноименной игре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там подчеркнули, что ведут диалог с Роскомнадзором (РКН) и намерены продолжить его по мере восстановления доступа к платформе, включая требования, которые могут рассмотреть в будущем. Также в Roblox пообещали пересмотреть модерацию материалов.

В РКН, в свою очередь, подтвердили, что руководство платформы выразило готовность взаимодействовать с ведомством для поэтапного приведения своей работы в соответствие с требованиями российских законов.

"Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети Интернет, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой", – указали представители службы.

РКН ограничил доступ к Roblox 3 декабря, так как модерация платформы неоднократно показывала свою неспособность обеспечить безопасность материалов. Кроме того, дети в игре подвергались сексуальным домогательствам, подчеркивали в ведомстве.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что направит в Роскомнадзор жалобы от россиян по данному поводу. Она подчеркивала, что понимает и разделяет обеспокоенность людей на фоне блокировок.