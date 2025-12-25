Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 декабря, 16:52

Спорт

Этап "Кубка Чемпионов" по плаванию и открытый чемпионат по картингу пройдут в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Первый этап соревнований по плаванию на длинные дистанции "Кубок Чемпионов" и открытый чемпионат по картингу состоятся в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

Состязания по плаванию будут организованы в центре Sportstation 11 января. Спортсмены проплывут 70-метровый бассейн по правилам открытой воды. Чемпионат проведут на дистанциях в 500, 1 000 и 1 500 метров в личном зачете, а также в эстафетном плавании. Кроме того, в рамках церемонии открытия выступит чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

Зарегистрироваться на соревнования можно на сайте reg.place/events/indoor-jan26.

При этом с 23 по 25 января на картодроме картинг-клуба MIKS будет организован четвертый этап открытого чемпионата по картингу. Участники смогут посоревноваться на профессиональной трассе.

Чемпионат предполагает зачеты "Абсолют", "32+", "Молодежка", "Дебют", "Гости", "Лучший пилот", "Девушка сезона" и "Менеджер сезона". Информация о регистрации доступна на сайте miks-karting.ru.

Ранее в Москве завершилась спартакиада "Мой спортивный район". Она объединила 15 тысяч человек в возрасте от 10 до 60 лет. Участники соревновались в восьми видах спорта, включая легкую атлетику, мини-футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, шашки, шахматы и плавание.

Турнир по хоккею состоялся на ГУМ-Катке

