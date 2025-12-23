Спортивно-игровая программа "Елка чемпионов" пройдет в Москве

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Спортивно-игровая программа "Елка чемпионов" пройдет 27 и 28 декабря в Москве. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

27 декабря мероприятие будет организовано в районном центре "Место встречи "Экран" в 11:30 и 16:30, а 28-го числа – в районном центре "Место встречи "Орион" в 11:30 и 16:30. Для детей подготовили как спортивную, так и театральную программу.

Например, юные гости в возрасте от 3 до 7 лет смогут посмотреть кукольный спектакль "Снежный цветок" о дружбе и взаимопомощи лесных жителей. Посетителей от 8 до 12 лет приглашают посмотреть представление "Рождественская история" по мотивам сюжета о Скрудже, посвященное доброте, переосмыслению ценностей и вере в чудо.

Помимо этого, юным гостям предложат поучаствовать в играх-испытаниях. Все задания будут адаптированы под возраст участников. Они позволят развить конкретные физические качества. В конце детям вручат сувениры.

Принять участие в мероприятии можно бесплатно, однако потребуется предварительная регистрация.

С 1 декабря в Москве стартовал зимний сезон проекта "Мой спортивный район". В рамках данной программы жители смогут бесплатно посетить занятия по фитнесу, йоге, зумбе, катанию на коньках и лыжах на 140 площадках по всему городу.

На тренировках особое внимание будет уделено безопасности и уровню подготовки участников. В частности, тренеры помогут освоить базовые техники и развить координацию независимо от возраста и физической формы.

