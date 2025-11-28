"Мой спортивный район" откроет зимний сезон бесплатных тренировок 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице с 1 декабря стартует зимний сезон проекта "Мой спортивный район", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители смогут бесплатно посетить занятия по фитнесу, йоге, зумбе, катанию на коньках и лыжах на 140 площадках по всему городу.

Особое внимание будет уделено безопасности и уровню подготовки участников. Тренеры помогут освоить базовые техники и развить координацию независимо от возраста и физической формы.

Занятия на лыжах и коньках включают разминку, обучение основным движениям и индивидуальные упражнения, а фитнес и танцевальный спорт доступны круглый год.

Участники отмечают, что тренировки не только укрепляют здоровье, но и поднимают настроение и уверенность в себе. По их словам, проект стал возможностью не только поддерживать форму, но и открывать новые увлечения и даже менять жизнь.

Кроме того, на катке ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве" пройдет серия утренних зарядок. Занятия начнутся с 2 декабря с инструкторами. Принять участие может любой желающий.

Зарядки будут проводиться по вторникам и четвергам с 12:00 до 13:00 и продлятся до 26 февраля, за исключением новогодних праздников с 31 декабря по 9 января.

