27 ноября, 17:01

Технологии

Более 20 лекций и мастер-классов пройдет на Московской неделе видеоигр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Первая Московская международная неделя видеоигр пройдет в Москве с 27 по 30 ноября. На ней посетителям предложат более 20 лекций и мастер-классов, посвященных геймдизайну, разработке интерактивных технологий, сообщила пресс-служба Агентства креативных индустрий.

Программа охватит ведущие университеты и творческие пространства Москвы. В ВШЭ 27 ноября пройдет день открытых дверей онлайн-магистратуры по цифровой инженерии игр. Участникам покажут, как использовать ИИ для создания виртуальных симуляций.

МИРЭА 27–28 ноября проведет занятия об управлении творческими командами, трансформации веб-комиксов в игры и организует плейтесты.
В Scream School 30 ноября запланированы занятия по геймдизайну, быстрым зарисовкам и созданию персонажей при помощи нейросетей.

Институт бизнеса и дизайна 27 и 30 ноября расскажет о нарративе в видеоиграх и проведет интенсив. В IT HUB гости смогут попробовать себя в командной разработке прототипа и освоить базовые инструменты Blender.

Кроме того, 29–30 ноября "Яндекс Музей" предложит посетителям изучить историю видеоигр и ретро-консолей, а также посетить лекцию о роли визуального стиля. Дополнительные мастер-классы и сессии пройдут в кластере видеоигр и анимации, где можно будет протестировать новые проекты и пообщаться с разработчиками.

Все мероприятия бесплатны и требуют предварительной регистрации.

Московская международная неделя видеоигр пройдет на более чем 330 площадках. Одним из главных мероприятий станет "ночь видеоигр" с интерактивными зонами, сочетающими онлайн- и офлайн-форматы. Специальным гостем события выступит чемпион мира по CS и популярный стример Dosia.

