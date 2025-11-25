Форма поиска по сайту

25 ноября, 14:22

Технологии

Создатель Counter-Strike выступит на Московской международной неделе видеоигр

Фото: 123RF.com/seventyfour74

Разработчик и создатель игры Counter-Strike Мин Ле выступит на Московской международной неделе видеоигр, сообщает газета "Известия".

Выступление состоится 29 ноября в рамках деловой программы. Мин Ле расскажет об истории зарождения эпохи мультиплеерных шутеров, поговорит с аудиторией о подходе к созданию игр, а также смене поколений и технологий.

Кроме того, создатель Counter-Strike поделится, как превратить игровое сообщество в соавтора проекта без потери авторского видения. Также гостям предоставится возможность узнать, где сегодня рождаются настоящие инновации.

Международная неделя видеоигр пройдет в Московском кластере видеоигр и анимации с 27 по 30 ноября и охватит свыше 330 площадок. Гости смогут погрузиться в мир игровой индустрии на тематических сессиях и на аллее инди-игр. Мероприятие соберет ключевых представителей индустрии.

Одним из центральных событий недели станет ночь видеоигр. На площадке будут созданы интерактивные зоны, которые объединят онлайн- и офлайн-форматы. Специальным гостем выступит чемпион мира по CS и популярный стример Dosia.

Российские компании представили 12 эксклюзивных игр на выставке Tokyo Game Show в Японии

