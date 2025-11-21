Форма поиска по сайту

21 ноября, 17:57

Технологии

Ночь видеоигр пройдет в рамках Московской недели видеоигр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Ночь видеоигр станет одним из центральных событий Московской международной недели видеоигр. Мероприятие пройдет с 29 на 30 ноября на площадке "VK Play Арена", сообщили организаторы.

На площадке будут созданы интерактивные зоны, которые объединят онлайн- и офлайн-форматы. Ключевым станет игровой турнир, он состоится в отдельной зоне.

Кроме того, для участников будет доступна зона для "свободной" игры с современными компьютерами и популярными дисциплинами. В их числе – ретрозона с автоматами и настольные игры.

Также гости мероприятия смогут посетить косплей-гримерку. Еще одним форматом станет танцевальное шоу Just Dance, а специальным гостем выступит чемпион мира по CS и популярный стример Dosia.

Хедлайнером музыкальной программы станет Dj Smash. Гостей ждет выступление рок-группы Tony Watkins Band.

Московская международная неделя видеоигр охватит более 330 площадок. Ключевым станет кластер видеоигр и анимации. К проведению мероприятия будут привлечены образовательные учреждения и музеи.

Помимо этого, в рамках программы 28 ноября состоится кибертурнир Point Blank. Также посетителям представится уникальная возможность сыграть с известными стримерами и киберспортсменами.

