Собянин утвердил перечень ключевых проектов для поддержки креативных индустрий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве утвердили перечень ключевых проектов для поддержки креативных индустрий. Об этом заявил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

В частности, в список вошли: проект "Москва – город кино", создание кластера видеоигр и анимации, а также проведение крупных международных мероприятий.

Мэр напомнил, что в столице активно развиваются креативные индустрии. Они охватывают как кино, дизайн и видеоигры, так и моду, арт, архитектуру, издательское дело, рекламу и многие другие направления. При этом бизнесменам помогает Агентство креативных индустрий.

"Годовая выручка предприятий этой сферы в 2024 году составила 6,7 триллиона рублей. В столице в ней работают порядка 1,4 миллиона человек", – заявил Собянин.

В столице формируется больше половины от всей валовой добавленной стоимости отечественной креативной индустрии. Кроме того, столица известна своими креативными кластерами, которые развиваются усилиями частного бизнеса и столичных властей.

В текущем году в российской столице уже состоялись пятая Московская неделя моды, шестая Московская неделя интерьера и дизайна в Манеже и вторая Московская международная неделя кино, а также запустили реестр креативных индустрий – систему, которая упростила бизнесменам доступ к городским программам.

"В планах – организация участия столичных креативных компаний в зарубежных выставках, в том числе в Индии, Индонезии, Китае и Саудовской Аравии. По поручению президента России Владимира Путина готовим предложения для долгосрочной стратегии развития креативной экономики РФ", – резюмировал Собянин.

Ранее в Москве начался шестой форум-фестиваль "Российская креативная неделя". Он будет проходить до 27 сентября. За это время гостей ждут свыше 60 мероприятий, участие в которых примут более 350 спикеров, представляющих 89 российских регионов, а также эксперты из 10 стран. Помимо этого, запланировано участие представителей стран СНГ, ШОС и БРИКС.

