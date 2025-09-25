Форум "Российская креативная неделя" начался в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В Москве начался VI федеральный форум-фестиваль "Российская креативная неделя". Он будет проходить в Национальном центре "Россия" до 27 сентября.

"Российская креативная неделя" – это новая повестка и тренды на несколько лет вперед для всей креативной отрасли страны. В фокусе внимания окажутся три стратегических направления: ценностно ориентированная экономика – 2035, пространственное развитие страны и регионов в эпоху нового типа экономики, а также роль творческого человека в формировании новых экономических моделей, рассказали организаторы.

Подготовлены свыше 60 мероприятий, участие в которых примут более 350 спикеров, представляющих 89 российских регионов, а также эксперты из 10 стран. Помимо этого, запланировано участие представителей стран СНГ, ШОС и БРИКС.

В ходе обсуждений по каждому направлению участники рассмотрят законодательные инициативы, управленческие модели, инвестиционные инструменты и трансформацию профессий. Одним из главных событий форума станет пленарное заседание "Государство-визионер: новая философия интеллектуально-креативного лидерства России", запланированное на 25 сентября, в рамках которого поговорят о стратегии креативной экономики и роли креативных индустрий в улучшении качества жизни и развития регионов.

"Креативная неделя" проходит в 6-й раз. За 5 лет она стала настоящим инициатором преобразований и главной площадкой в России, транслирующей повестку креативных индустрий, уточнила президент АНО "Креативная экономика", директор форума-фестиваля Марина Монгуш.

Вектор "Ценностно ориентированная экономика и ее будущее – 2035" сделает акцент на роли государства в укреплении связей и развитии международного сотрудничества в креативных индустриях.

"Пространственное развитие страны и регионов для экономики нового типа" сосредоточится на изменениях в архитектуре, общественных пространствах и инфраструктуре в условиях роста креативной экономики.

В рамках третьего направления – "Творческий человек как основа экономики будущего" – обсудят современные подходы к детскому и семейному контенту, эволюцию профессии инфлюенсера, влияние музыки на молодых людей и другие темы.

Ранее Сергей Собянин назвал столицу крупнейшим в стране центром развития креативных индустрий. Их доля в общем объеме валового регионального продукта в 2023 году достигла 10,1%, составив 3,3 триллиона рублей.

При этом за последние 5 лет количество организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) в этой сфере стало больше на 11,7% и превысило 113 тысяч.