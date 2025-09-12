Эксперты обсудили роль искусства в решении экологических проблем

Креативные индустрии становятся все более важным каналом донесения сложных тем до широкой аудитории. Как художникам и медиа-проектам говорить о защите планеты так, чтобы это было понятно каждому? Можно ли с помощью инсталляций или перформансов изменить потребительские привычки? Как современное искусство может сформировать экологическую осознанность в обществе?

Эти вопросы обсудили представители креативного сообщества на дискуссии, которая прошла в рамках ярмарки современного искусства Cosmoscow в "Тимирязев центре". Модератором выступил Жора Каваносян – эколог, автор и ведущий проекта "Сортировочная" телеканала Москва 24.