12 сентября, 17:15

Эксперты обсудили роль искусства в решении экологических проблем

Ученые предупредили об экологической угрозе от медицинских масок

Специалисты не обнаружили превышения вредных веществ в воздухе из-за пожара под Дмитровом

Новости регионов: в Анапе выросло количество диких птиц, пострадавших от мазута

В Анапе завершился сбор мазута со дна моря

Новости регионов: четыре самолета задержались из-за тумана в аэропорту Кемерово

"Специальный репортаж": пакеты запахли сговором

Более 2 000 мешков с мазутом подняли со дна моря возле поселка Джемете в Анапе

"Московский патруль": специалисты предотвратили сброс 1,5 тыс кубометров отходов

В Москве и Подмосковье появились пауки-осы

Креативные индустрии становятся все более важным каналом донесения сложных тем до широкой аудитории. Как художникам и медиа-проектам говорить о защите планеты так, чтобы это было понятно каждому? Можно ли с помощью инсталляций или перформансов изменить потребительские привычки? Как современное искусство может сформировать экологическую осознанность в обществе?

Эти вопросы обсудили представители креативного сообщества на дискуссии, которая прошла в рамках ярмарки современного искусства Cosmoscow в "Тимирязев центре". Модератором выступил Жора Каваносян – эколог, автор и ведущий проекта "Сортировочная" телеканала Москва 24.

экология

