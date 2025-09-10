Пожарные ликвидировали открытый огонь на складе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Открытый огонь ликвидирован на складе в подмосковном поселке Некрасовском, сообщила пресс-служба МЧС России.

Сделать это удалось в 18:45 на площади 12 тысяч квадратных метров, уточнили представители управления ведомства по Московской области в комментарии для ТАСС.

Пожар на складе стройматериалов и сантехники произошел днем в среду, 10 сентября. Изначально площадь возгорания составляла 9 тысяч "квадратов".

Все сотрудники были эвакуированы из здания. К тушению привлекли 70 специалистов и 23 единицы техники, а также два вертолета Ми-8. Пожар удалось локализовать на площади 12 тысяч "квадратов".

По данным оперативных служб, здание практически полностью разрушилось. Прокуратура возьмет на контроль выяснение всех деталей случившегося, а также озвучит точную причину возгорания.