Пожар вспыхнул на складе стройматериалов в подмосковном Некрасовском

Видео: Москва 24

Пожар вспыхнул на складе строительных материалов в подмосковном поселке Некрасовском, сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба МЧС России.

К работе на месте происшествия приступили сотрудники пожарно-спасательных подразделений. В настоящий момент ведомство наращивает средства и силы.

Источник в разговоре с ТАСС уточнил, что возгорание произошло на Шоссейной улице. На складе, помимо стройматериалов, также хранится сантехника.

По информации РИА Новости, площадь пожара составляет 9 тысяч квадратных метров. Со склада были эвакуированы все сотрудники.

Ранее пожар произошел в пятиэтажном доме на Болотниковской улице в Москве. Спасатели эвакуировали из двух подъездов 48 жильцов, для которых развернули пункт временного размещения на базе школы.

Позднее специалистам удалось ликвидировать открытое горение на площади 65 квадратных метров. Сообщалось, что пострадали три человека, среди которых один ребенок. В результате их госпитализировали.