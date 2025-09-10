Форма поиска по сайту

10 сентября, 10:14

Один человек погиб в пожаре на складе во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один человек погиб в результате пожара, который произошел на складе стройматериалов во Владивостоке. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения по региону.

В ведомстве уточнили, что еще два человека пострадали. Сведения по поводу их состояния уточняются.

О возгорании на складе, где хранились строительные материалы, стало известно утром 10 сентября. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. В результате ЧП произошло частичное обрушение кровли одноэтажного здания.

В настоящее время возгорание удалось локализовать, о чем сообщила пресс-служба МЧС России. Продолжают работать над полной ликвидацией пожара 45 специалистов и 11 единиц техники.

происшествияпожаррегионы

