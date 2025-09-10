Склад со стройматериалами загорелся во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Склад, где хранились строительные материалы, загорелся во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. В результате случившегося произошло частичное обрушение кровли одноэтажного здания.

В настоящее время 45 специалистов при помощи 11 единиц техники пытаются ликвидировать возгорание.

Ранее три человека, в том числе один ребенок, пострадали при пожаре, который произошел в жилом пятиэтажном доме в Москве.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы эвакуировали из двух подъездов 48 граждан. Для них был организован пункт временного размещения на базе школы. Через некоторое время открытое горение удалось ликвидировать на площади 65 квадратных метров. Пострадавшие были госпитализированы.

