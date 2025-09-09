Пожарные тушат возгорание в жилом доме на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24

Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на Болотниковской улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу Болотниковская улица, дом 54. На место уже прибыли пожарные подразделения, которые сразу принялись к ликвидации огня.

Из двух подъездов эвакуировали 48 жильцов, сведений о возможных пострадавших пока не поступало. Пожар тушат 68 сотрудников МЧС и 22 единицы техники. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка.

Ранее возгорание электрического кабеля произошло в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Прибывшие пожарные эвакуировали из здания 11 человек. Вскоре возгорание было полностью ликвидировано. Никто не пострадал.

Из-за теплой погоды в Московском регионе растет уровень пожарной опасности, предупреждают синоптики. Как минимум до конца рабочей недели дождей не ожидается, поэтому любое неосторожное обращение с огнем может привести к пожару.