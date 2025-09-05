Пожар произошел на Краснопресненской набережной в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар произошел на Краснопресненской набережной из-за загорания мусора на строительной площадке, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Возгорание удалось ликвидировать сотрудникам пожарно-спасательных подразделений. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее возле Киевского вокзала загорелись два торговых павильона. По данным оперативных служб, пожар возник в доме 11 по Киевской улице. Огонь распространился на 50 квадратных метров. Люди успели эвакуироваться до прибытия пожарных.

До этого возгорание ликвидировали на складе в Балашихе. К тушению пожара, который охватил 4 тысячи квадратных метро, привлекли 114 специалистов, 43 единицы техники, а также вертолеты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиацентра.