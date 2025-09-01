Пожар на складе в Балашихе полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Возгорание на складе в Балашихе ликвидировано на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар начался по адресу Звездная улица, дом 11, 31 августа. В результате никто не пострадал. К ликвидации огня привлекли 114 специалистов, 43 единицы техники, а также вертолеты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиацентра.

В ведомстве подчеркнули, что тушение осложнялось сильной задымленностью и высокой горючей нагрузкой помещения.

Подмосковная прокуратура пообещала проконтролировать установление обстоятельств и причин произошедшего. Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места возгорания и пожарно-технической экспертизы.

