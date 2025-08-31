Прокуратура проконтролирует установление причин пожара на складе в Балашихе

Фото: vk.com/ru_balashiha

Прокуратура Московской области проконтролирует установление обстоятельств и причин пожара на территории склада в Балашихе, говорится в телеграм-канале ведомства.

Сейчас идет тушение пожара, информации о пострадавших в данный момент нет, уточнили в прокуратуре.

"Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы", – добавили в ведомстве.

В свою очередь, МЧС России сообщило, что к месту пожара были направлены вертолеты Ми-8 и Ка-32 Московского авиационного центра.

"Тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения. К ликвидации привлечены более 80 специалистов и 30 единиц техники", – говорится в телеграм-канале МЧС РФ.

О пожаре стало известно в воскресенье, 31 августа. Его площадь составила порядка 4 тысяч квадратных метров. Инцидент произошел в доме № 11 по улице Звездная.