Фото: vk.com/ru_balashiha

Склад загорелся в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Уточняется, что пожар произошел по адресу: улица Звездная, дом 11. Площадь возгорания и другие подробности инцидента пока уточняются.

ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что на месте происшествия проводится наращивание сил и средств.

Ранее в подмосковном Красногорске загорелся частный дом. По данным оперативных служб, инцидент произошел в строящемся особняке в элитном коттеджном поселке "Береста". В этом же поселке расположен дом певца Филиппа Киркорова и экс-губернатора Подмосковья Бориса Громова.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, а на месте ЧП работали 20 человек и 4 единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

