Особняк загорелся в элитном коттеджном поселке в Красногорске
В настоящее время горят мансарда и кровля. В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составляет 600 "квадратов". На месте ЧП работают 20 человек и 4 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.
Как уточнили оперативные службы ТАСС, пожар произошел в особняке в элитном коттеджном поселке "Береста". В этом же поселке расположен дом певца Филиппа Киркорова и экс-губернатора Подмосковья Бориса Громова.
Ранее сотрудники МЧС спасли человека из пожара, произошедшего в квартире на улице Бехтерева в Москве. В жилом помещении на девятом этаже многоэтажного дома загорелись личные вещи и мебель.
До этого пожар произошел в ТиНАО. Здесь загорелись два частных дома и отдельно стоящий гараж. В скором времени пожарно-спасательные подразделения потушили огонь.