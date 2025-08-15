Особняк загорелся в элитном коттеджном поселке в Красногорске

Видео: Москва 24

В подмосковном Красногорске тушат пожар в частном строящемся доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Московской области.

В настоящее время горят мансарда и кровля. В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составляет 600 "квадратов". На месте ЧП работают 20 человек и 4 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Как уточнили оперативные службы ТАСС, пожар произошел в особняке в элитном коттеджном поселке "Береста". В этом же поселке расположен дом певца Филиппа Киркорова и экс-губернатора Подмосковья Бориса Громова.

Ранее сотрудники МЧС спасли человека из пожара, произошедшего в квартире на улице Бехтерева в Москве. В жилом помещении на девятом этаже многоэтажного дома загорелись личные вещи и мебель.

До этого пожар произошел в ТиНАО. Здесь загорелись два частных дома и отдельно стоящий гараж. В скором времени пожарно-спасательные подразделения потушили огонь.