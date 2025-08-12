Пожар на предприятии в Ярославле локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар локализован на промышленном предприятии в Ярославле на площади 3,5 тысячи "квадратов". Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Уточняется, что к тушению огня также привлекли пожарный катер. Причины возгорания устанавливаются.

Крупный пожар произошел на производственном предприятии в Ярославле в ночь на 12 августа. В результате возгорания обрушилась кровля здания. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее хлопок газа без последующего горения произошел в Башкирской содовой компании в Стерлитамаке. В результате произошедшего пострадали 36 человек, из них были госпитализированы 22.