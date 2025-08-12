Форма поиска по сайту

Новости

02:13

Происшествия

Крупный пожар произошел на предприятии в Ярославле

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар площадью 4,5 тысячи квадратных метров вспыхнул на производственном предприятии в Ярославле. О происшествии сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел на одном из предприятий на улице Полушкина Роща. В результате возгорания обрушилась кровля здания. Предварительно, никто не пострадал. К тушению огня привлечены 70 специалистов и 23 единицы техники.

Ранее сообщалось, что пожар в гаражном комплексе в Екатеринбурге повредил 130 автомобилей и два квадроцикла. Возгорание произошло на последнем этаже пятиэтажного здания, расположенного на улице Фронтовых бригад. Огонь удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, а затем и полностью потушить.

Еще одно возгорание произошло в Кургане. Там полыхала газораспределительная подстанция. Причины происшествия не уточнялись. Из соседнего дома в превентивных целях эвакуировали жильцов.

Новости регионов: пожар в Краснодарском крае произошел возле АЗС

происшествияпожаррегионы

