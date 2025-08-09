Форма поиска по сайту

09 августа, 11:55

Происшествия

Число пострадавших при взрыве на предприятии в Стерлитамаке выросло до 36

Фото: телеграм-канал Mash

Число пострадавших при хлопке газовоздушной смеси на предприятии в Стерлитамаке увеличилось до 36, из них госпитализированы 22 человека. Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления СК РФ по Башкирии.

Как уточнили в пресс-службе Башкирской содовой компании, причиной произошедшего стала разгерметизация трубопровода пирогаза при подготовке к ремонту. При этом угрозы жизни и здоровью населения нет.

"Все пострадавшие, работавшие в момент происшествия в непосредственной близости, получили необходимую оперативную помощь на месте и были незамедлительно доставлены в медицинские учреждения", – говорится в сообщении.

Компания указала, что поврежденный трубопровод был оснащен системой автоматического отсечения клапана, что позволило оперативно локализовать инцидент.

На место ЧП прибыли подразделения МЧС, медицинские бригады, специалисты Росприроднадзора и другие компетентные органы. Кроме того, там находится топ-менеджмент предприятия. После случившегося был сформирован оперативный штаб для координации действий.

По факту происшествия заведено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").

Хлопок газа без последующего горения произошел в Башкирской содовой компании на Технической улице утром 9 августа. В результате обошлось без погибших. На месте ЧП проводятся аварийно-восстановительные работы. Кроме того, был организован контроль качества окружающей среды.

происшествиярегионы

