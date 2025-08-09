16 человек пострадали при взрыве газа в здании в Стерлитамаке

Фото: телеграм-канал Baza

Хлопок газа без последующего горения произошел в кирпичном здании на Технической улице в городе Стерлитамак. В результате пострадали 16 человек, эвакуированы 15, сообщается в телеграм-канале управления МЧС РФ по Башкирии.

По данным госкомитета региона по ЧС, инцидент случился в Башкирской содовой компании. К ликвидации последствий привлечены 42 человека и 15 единиц техники. На месте ЧП проводятся аварийно-восстановительные работы.

Кроме того, был организован контроль качества окружающей среды.

На место происшествия направляется временно исполняющий обязанности начальника регионального управления МЧС Алексей Головко.

Ранее в Курске произошел взрыв из-за утечки бытового газа в многоквартирном доме. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, один человек получил поверхностные ожоги, его госпитализировали. В самом здании обрушились часть стены и балкон.

