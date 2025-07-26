Следователи допросили более 100 человек после взрыва газа в Саратове

Фото: ТАСС/МЧС России

Более 100 человек допрошены в рамках расследования взрыва газа в многоэтажном жилом доме Саратова. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Следователи и криминалисты изъяли записи с камер видеонаблюдения и всю соответствующую документацию, провели осмотр мест происшествий и назначили судебные экспертизы.

В настоящее время СК установил, что в результате возгорания газовоздушной смеси в доме № 2 по улице Блинова погибли 4 мужчин, 1 женщина и малолетний ребенок. Кроме того, при ЧП пострадали 9 человек, госпитализирована женщина.

Также при взрыве в доме был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, еще свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. Как уточнил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, семьям погибших при взрыве выплатят по 1 миллиону рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств был введен режим ЧС регионального уровня. 26 июля в Саратове объявлен День траура.

