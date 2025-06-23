Пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке в Серове умер в больнице

Фото: телеграм-канал "Денис Паслер"

Пострадавший при взрыве газа в пятиэтажном доме в Серове Свердловской области скончался в больнице. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГКБ № 40.

Мужчину доставили в больницу Екатеринбурга санавиацией. Врачи выявили у пострадавшего 63% ожогов тела.

Всего же за медпомощью обратились пять человек. У них зафиксированы ушибы и ссадины мягких тканей. При этом у одного из пострадавших есть подозрение на черепно-мозговую травму.

О взрыве газа на пятом этаже в жилом доме в свердловском Серове стало известно 22 июня. В результате были повреждены чердачное перекрытие и квартира. В городе объявили режим ЧС муниципального характера.

По предварительным данным, взрыв произошел после того, как местный житель, несмотря на запах газа, включил чайник. По факту произошедшего была организована проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.