Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "Денис Паслер"

В свердловском Серове произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке, передает пресс-служба МЧС Свердловской области.

"По предварительной информации произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на 5 этаже 5-этажного жилого дома", – говорится в сообщении.

Из-за взрыва были повреждены чердачное перекрытие и квартира, уточнили в ведомстве.

Врио губернатора региона Дениса Паслер сообщил в своем телеграм-канале, что в результате взрыва было эвакуировано 40 человек. Еще четыре человека получили ранения.

"Они уже доставлены в Серовскую городскую больницу. Трое – в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга", – отметил Паслер.

По его словам, сейчас готовится вертолет санавиации.

В свою очередь, руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что взрыв произошел в пятиэтажном доме после того, как местный житель включил чайник.

"Предварительно установлено, что хлопок произошел в тот момент, когда мужчина, почувствовав запах газа, тем не менее включил чайник, чтобы разогреть", – передает слова представителя полиции РИА Новости.

По его словам, среди пострадавших мужчина 1987 года рождения, который проживал в квартире, где произошел взрыв, а также супружеская пара и ребенок, которые проживали в расположенной ниже квартире.

По факту инцидента была организована проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Ранее взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Ставрополе. По предварительным данным, взорвался газовый котел. В результате ЧП пострадали три человека, среди которых был ребенок.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, прокуратура Ставрополья организовала проверку для оценки исполнения требований закона в сфере ЖКХ. Все собственники пострадавших квартир и автомобилей получат материальную помощь, заверил глава города Иван Ульянченко.