РИА Новости: в жилом доме в Ставрополе, где произошел взрыв, мог взорваться газовый котел

Фото: телеграм-канал "МЧС Ставропольского края"

В квартире многоэтажки в Ставрополе, где в среду, 21 мая, произошел взрыв, по предварительным данным, взорвался газовый котел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.



Взрывная волна повредила соседний дом и десятки машин, передает ТАСС. В соседнем здании оказались повреждены стены, балконы на четырех этажах, также в доме выбиты стекла.

По информации агентства, автомобильный поток по дороге, расположенной рядом со зданием, не ограничен. При этом место ЧП оцеплено, там сейчас находятся полицейские и сотрудники аварийно-спасательной службы.

Между тем телеканал "360" со ссылкой на местную жительницу сообщает, что взрыв в многоэтажном доме оказался настолько мощным, что он был слышен даже в другом районе города.

"Был громкий звук. Я сразу подумала, что либо дерево рухнуло на какой-нибудь трансформатор, либо что-то взорвалось. Ужас! Там квартира просто уничтожена. Чудо, что женщина выжила", – поделилась она.

При этом, по ее словам, в городе не в первый раз сталкиваются с проблемами обслуживания внутриквартирного газового оборудования. Работники местных служб якобы просят заплатить за осмотр.

"В прошлом месяце к нам приходили обслуживать. Заходит и говорит: "Стоить будет четыре тысячи, смотреть или так заплатите?" В итоге он ничего не делал, просто осмотрел", – отметила местная жительница.

Взрыв бытового газа произошел в одном из многоэтажных домов на улице Тухачевского в Ставрополе. Погибших в результате инцидента нет. Сначала сообщалось об одной госпитализированной женщине, но позже за амбулаторной помощью обратились еще двое граждан, включая ребенка.

После взрыва газа в квартире на верхнем этаже начался пожар, который удалось потушить. Специалисты осмотрят здание, когда это станет возможным. Это необходимо для оценки работ по восстановлению дома.

