25 июля, 18:52Происшествия
Глава МЧС поручил организовать выплаты пострадавшим при взрыве газа в Саратове
Фото: ТАСС/Дмитрий Черенков
Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Саратове.
"Необходимо подготовить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба", – передает РИА Новости его слова.
Также Куренков потребовал обеспечить круглосуточную охрану дома, а после его комплексной проверки предоставить доступ жителям непострадавших квартир, чтобы они могли забрать документы и необходимые вещи. Национальный центр управления в кризисных ситуациях должен будет координировать органы управления и сил, которые задействованы в ликвидации последствий.
Вместе с тем министр указал, что ведомство готово выделить самолет для эвакуации пострадавших на лечение в Москву.
"В случае необходимости своевременно подавайте заявки на проведение санитарно-авиационной эвакуации пострадавших граждан", – подчеркнул Куренков, добавив, что в Жуковском к вылету готов самолет МЧС с медицинскими модулями.
В настоящее время 300 человек и более 100 единиц техники привлечены к устранению последствий взрыва в доме.
В свою очередь, источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что число пострадавших при взрыве увеличилось до 10 человек. Они получаются амбулаторное лечение.
Взрыв произошел в доме на улице Блинова в Саратове 25 июля. В результате ЧП был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.
Согласно последним данным, при случившемся погибли 6 человек, среди которых есть ребенок.
По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. На месте происшествия организован оперативный штаб, а все медицинские службы работают в усиленном режиме. Кроме того, спасательную операцию продолжают спасатели, кинологи и техника.
Для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств введен режим ЧС регионального уровня.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Число погибших при взрыве дома в Саратове возросло до шести