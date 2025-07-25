Глава МЧС поручил организовать выплаты пострадавшим при взрыве газа в Саратове

Фото: ТАСС/Дмитрий Черенков

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Саратове.

"Необходимо подготовить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба", – передает РИА Новости его слова.

Также Куренков потребовал обеспечить круглосуточную охрану дома, а после его комплексной проверки предоставить доступ жителям непострадавших квартир, чтобы они могли забрать документы и необходимые вещи. Национальный центр управления в кризисных ситуациях должен будет координировать органы управления и сил, которые задействованы в ликвидации последствий.

Вместе с тем министр указал, что ведомство готово выделить самолет для эвакуации пострадавших на лечение в Москву.

"В случае необходимости своевременно подавайте заявки на проведение санитарно-авиационной эвакуации пострадавших граждан", – подчеркнул Куренков, добавив, что в Жуковском к вылету готов самолет МЧС с медицинскими модулями.

В настоящее время 300 человек и более 100 единиц техники привлечены к устранению последствий взрыва в доме.

В свою очередь, источник ТАСС в оперативных службах сообщил, что число пострадавших при взрыве увеличилось до 10 человек. Они получаются амбулаторное лечение.

Взрыв произошел в доме на улице Блинова в Саратове 25 июля. В результате ЧП был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.

Согласно последним данным, при случившемся погибли 6 человек, среди которых есть ребенок.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. На месте происшествия организован оперативный штаб, а все медицинские службы работают в усиленном режиме. Кроме того, спасательную операцию продолжают спасатели, кинологи и техника.

Для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств введен режим ЧС регионального уровня.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

