Три человека погибли при хлопке газа в жилом доме Саратова

Три человека погибли в результате хлопка газа в многоэтажном жилом доме № 2 на улице Блинова в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По предварительной информации, в одной из квартир произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате угловой подъезд разрушен с 7-го по 10-й этаж.

"На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России – более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники: разбирают и обследуют завалы, эвакуируют жильцов", – говорится в сообщении.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, предварительно, среди погибших ребенок и двое взрослых. Начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин подтвердил ТАСС гибель ребенка.

К месту ЧП уже выехал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. У дома работают все необходимые экстренные службы.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, передает телеграм-канал регионального ведомства. Для координации деятельности уполномоченных служб на место происшествия выехал прокурор района Константин Байкулов.

Ранее хлопок газа произошел в многоэтажном жилом доме в Биробиджане. Инцидент случился на Набережной улице. Как уточнили в МЧС, здание, в котором произошло происшествие, представляет собой панельный пятиэтажный дом с газоснабжением.