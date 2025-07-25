25 июля, 11:38Происшествия
Три человека погибли при хлопке газа в жилом доме Саратова
По предварительной информации, в одной из квартир произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате угловой подъезд разрушен с 7-го по 10-й этаж.
"На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России – более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники: разбирают и обследуют завалы, эвакуируют жильцов", – говорится в сообщении.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, предварительно, среди погибших ребенок и двое взрослых. Начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин подтвердил ТАСС гибель ребенка.
К месту ЧП уже выехал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. У дома работают все необходимые экстренные службы.
Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, передает телеграм-канал регионального ведомства. Для координации деятельности уполномоченных служб на место происшествия выехал прокурор района Константин Байкулов.
Ранее хлопок газа произошел в многоэтажном жилом доме в Биробиджане. Инцидент случился на Набережной улице. Как уточнили в МЧС, здание, в котором произошло происшествие, представляет собой панельный пятиэтажный дом с газоснабжением.