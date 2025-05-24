Взрыв бытового газа произошел в Донецке

Фото: телеграм-канал "Донецкое агентство новостей"

Взрыв бытового газа без последующего горения произошел в пятиэтажном доме в Киевском районе Донецка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ДНР.

Спасатели смогли извлечь из-под завалов трех человек: двух женщин и одного мужчину. Их передали врачам скорой помощи. Кроме того, пострадал ребенок, которому не потребовалась госпитализация.

Сейчас на месте задействованы 38 специалистов и 9 единиц техники МЧС России.

Глава Донецка Алексей Кулемзин уточнил в своем телеграм-канале, что в результате случившегося повреждено пять квартир и оконные блоки в доме, расположенном на улице Щорса.

Ранее бытовой газ взорвался утром 21 мая в квартире, которая расположена на верхнем этаже жилого дома в Ставрополе. По предварительным данным, инцидент произошел из-за взрыва газового котла. После этого произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.

В результате пострадали три человека: женщина, состояние которой оценивается как средней степени тяжести, и еще двое граждан, в том числе ребенок. Состояние последних удовлетворительное, поэтому им оказывается амбулаторная помощь.

Следователи возбудили дело об умышленном повреждении имущества и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Ставрополья также начала проверку, в рамках которой даст оценку исполнения требований закона в сфере ЖКХ, в том числе при техобслуживании газового оборудования.

