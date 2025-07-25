Количество жертв взрыва газа в Саратове увеличилось до 6

Фото: ТАСС/МЧС России

Количество жертв взрыва газа в жилом доме в Саратове увеличилось до 6, сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным службы, спасателям удалось достать из-под завалов здания мужчину, который более шести часов был зажат бетонными плитами. Пострадавшего передали врачам, однако позднее он скончался.

Глава МЧС РФ Александр Куренков уже прибыл в Саратов и направляется на место инцидента, передает ТАСС. Министр намерен лично проконтролировать ход ликвидации последствий частичного разрушения строения и проверить эффективность принимаемых для этого мер.

Взрыв в многоэтажном доме произошел на улице Блинова 25 июля. В результате разрушился угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.

По последним данным, в ЧП пострадали семь человек. Среди жертв есть ребенок.

Губернатор региона Роман Бусаргин назвал предварительной причиной инцидента утечку газа. По факту произошедшего следователи завели дело по статье о предоставлении небезопасных услуг.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели, кинологи и спецтехника. Введен режим ЧС регионального уровня для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств.