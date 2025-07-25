25 июля, 16:20Происшествия
Тело пятого погибшего извлечено из-под завалов дома в Саратове
Ведомство уточнило, что среди жертв есть ребенок. Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС, угроза обрушения здания сохраняется.
О взрыве в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове стало известно 25 июля. В результате разрушился угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.
Согласно последним данным, пострадали семь человек. Предварительной причиной ЧП является утечка газа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг.
На месте происшествия работают спасатели, кинологи и спецтехника. Введен режим ЧС регионального уровня для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств, сказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Саратове