Тело пятого погибшего извлечено из-под завалов дома в Саратове

Тело пятого погибшего извлечено из-под завалов жилого дома в Саратове, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ведомство уточнило, что среди жертв есть ребенок. Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС, угроза обрушения здания сохраняется.

О взрыве в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове стало известно 25 июля. В результате разрушился угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.

Согласно последним данным, пострадали семь человек. Предварительной причиной ЧП является утечка газа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг.

На месте происшествия работают спасатели, кинологи и спецтехника. Введен режим ЧС регионального уровня для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств, сказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.