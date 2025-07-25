Глава МЧС РФ с опергруппой направится на место взрыва в жилом доме в Саратове

Фото: ТАСС/Екатерина Петрова

Глава МЧС России Александр Куренков вылетит в Саратов на место взрыва в жилом доме. Его будет сопровождать оперативная группа, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Данное решение руководитель министерства принял после участия в видеоконференцсвязи, в рамках которой он прослушал отчет исполняющего обязанности ГУ МЧС РФ по Саратовской области Алексея Костюка о ситуации на месте происшествия.

Куренков планирует взять процесс устранения последствий частичного обрушения многоквартирного дома под личный контроль.

Взрыв в девятиэтажном доме на улице Блинова, вызвавший разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж, произошел 25 июля. Также повреждения различной степени получили более 30 квартир.

В результате ЧП погибли 4 человека. СМИ писали, что среди них оказались ребенок и двое взрослых. Число пострадавших, по последним данным, составило 7.

Губернатор региона Роман Бусаргин назвал предварительной причиной произошедшего утечку газа. Он уточнил, что на месте происшествия организован оперативный штаб. Все медицинские службы уже перешли на усиленный режим работы. Кроме того, свою деятельность продолжают более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники МЧС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Глава областного СК взял расследование на личный контроль.