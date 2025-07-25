Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 14:03

Происшествия

Число погибших при взрыве газа в Саратове выросло до 4 человек

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове увеличилось до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Спасатели обнаружили еще одного погибшего в ходе разбора завалов.

Хлопок без последующего горения произошел в доме на улице Блинова 25 июля. Он повлек за собой разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж.

По данным СМИ, повреждено или разрушено более 30 квартир. На месте ЧП работают более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники МЧС, они разбирают завалы и проводят эвакуацию жильцов.

Предварительной причиной взрыва является утечка газа. На месте развернут оперативный штаб. Все медицинские службы переведены в усиленный режим.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика