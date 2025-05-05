05 мая, 17:48Происшествия
Взрыв газовоздушной смеси произошел в котельной во Владимирской области
Фото: телеграм-канал "Администрация города Коврова"
Взрыв газа произошел в котельной в Коврове Владимирской области. Никто не пострадал, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Уточняется, что причиной взрыва является нарушение технологического процесса (розжиг газовой горелки газового котла) без последующего горения.
Администрация города в "ВКонтакте" сообщила, что в котельной ООО "Владимиртеплогаз", Ковровский филиал на улице Блинова произошло воспламенение газовоздушной смеси при запуске котла без возгорания. Повреждение получил один котел из трех. Также пострадало остекление котельной и разрушена стена трубы.
Сообщается, что семь улиц остались без горячей воды.
Прокуратура региона в телеграм-канале заявила, что по факту аварии началась проверка. Ведомство даст оценку соблюдения эксплуатирующей организацией требований пожарной безопасности и требований безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.
Ранее в многоквартирном доме на юго-западе столицы вечером 4 мая прогремел взрыв с последующим возгоранием. В результате происшествия есть погибшие.
Жителей дома временно разместили в ПВР, которое находилось в соседней школе. По факту инцидента завели уголовное дело.