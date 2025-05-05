05 мая, 13:15Происшествия
Жители дома на улице Генерала Тюленева остаются в ПВР после ЧП
Жители дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где произошел пожар, остаются в пункте временного размещения в соседней школе. Некоторые из них смогли забрать вещи из своих квартир.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета провели осмотры места происшествия, для установления точной причины возгорания назначен ряд экспертиз. Прокуратура контролирует расследование обстоятельств ЧП.
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