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03 мая, 10:15

Происшествия

Один человек погиб в аварии на 67-м километре МКАД

Один человек погиб в аварии на 67-м километре МКАД

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ДТП произошло на 67-м километре МКАД – водитель остановил машину из-за поломки прямо на проезжей части, не съехав в безопасное место. Когда он вышел из салона, в автомобиль врезались "Газель" и следом фура. Один человек погиб.

В Дептрансе напомнили о правилах безопасности – при поломке или незначительном ДТП необходимо съезжать с трассы, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться за рулем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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