03 мая, 10:15Происшествия
Один человек погиб в аварии на 67-м километре МКАД
ДТП произошло на 67-м километре МКАД – водитель остановил машину из-за поломки прямо на проезжей части, не съехав в безопасное место. Когда он вышел из салона, в автомобиль врезались "Газель" и следом фура. Один человек погиб.
В Дептрансе напомнили о правилах безопасности – при поломке или незначительном ДТП необходимо съезжать с трассы, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться за рулем.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.