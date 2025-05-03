Один человек погиб в аварии на 67-м километре МКАД

ДТП произошло на 67-м километре МКАД – водитель остановил машину из-за поломки прямо на проезжей части, не съехав в безопасное место. Когда он вышел из салона, в автомобиль врезались "Газель" и следом фура. Один человек погиб.

В Дептрансе напомнили о правилах безопасности – при поломке или незначительном ДТП необходимо съезжать с трассы, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться за рулем.

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