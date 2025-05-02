Новости регионов: пожар вспыхнул на вещевом рынке в Ингушетии

В Ингушетии в городе Сунжа на вещевом рынке вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил больше 1,2 тысячи квадратных метров. Из-за сильного задымления пришлось перекрыть участок ближайшей трассы. Жителей попросили не приближаться к месту происшествия. Как сообщили в администрации города, пострадал один человек. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Пожар уже ликвидировали, его причины устанавливаются.

На железнодорожном переезде под Иркутском водитель грузовика решил испытать судьбу и нажал на газ прямо перед поездом. Его не смутил красный сигнал светофора и шлагбаум, который он просто объехал. Машина разминулась с тепловозом всего в нескольких сантиметрах. Полицейские уже установили его личность и завели дело. Свой поступок 40-летний водитель объяснить не смог.

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