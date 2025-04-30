Автомобиль столкнулся с автобусами на Кронштадтском бульваре в Москве

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Автомобиль столкнулся с автобусами маршрутов 594 и 65 на Кронштадтском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

По данным ведомства, авария произошла примерно в 08:19 возле дома 3, строения 13. По предварительной информации, водитель машины не справился с управлением, после чего столкнулся с автобусами.

В результате произошедшего пострадал пассажир одного из автобусов. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Детали ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее на Волоколамском шоссе маршрутка Next столкнулась с грузовиком. В результате ДТП три человека получили травмы разной степени тяжести.

До этого человек пострадал, попав в ДТП в центре столицы. По данным СМИ, такси и два мотоцикла столкнулись друг с другом на улице Маросейке в районе дома 11/4, строения 1. В результате травмы головы и ноги получил один из мотоциклистов.