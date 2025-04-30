Синоптик Вильфанд: в Москве в ночь на 1 мая пройдет небольшой снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве прогнозируется небольшой снег в ночь на четверг, 1 мая, осадки могут продолжиться и днем в пятницу, 2 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

"Преимущественно дождь, конечно, но все-таки снежок тоже не исключен в ночь на 1-е число и даже днем тоже", – цитирует агентство научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Ранее жителей Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областей, а также Москвы и Подмосковья предупредили о заморозках до минус 6 градусов. Неблагоприятные погодные условия продлятся до субботы, 3 мая.

Майские праздники будут не по-весеннему холодными с сильными ветрами. Синоптики рассказали, что с 1 по 2 мая в столице может выпасть половина месячной нормы осадков.

Во второй половине дня 1 мая ожидается выпадение наибольшего количества осадков – от 18 до 23 миллиметров. По этой причине москвичей призвали пересесть на городской транспорт.