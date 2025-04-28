Пять человек спасены во время тушения пожара в доме на юге Москвы

Пять человек, в том числе ребенок, спасены во время тушения пожара, который произошел в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

О том, что четыре балкона загорелись в доме, который находится на улице Мусы Джалиля в столичном районе Зябликово, сообщили очевидцы в понедельник, 28 апреля. Очаг возгорания находился на последних этажах здания.

В столичном МЧС России уточнили, что загорелись личные вещи на балконе 14-го этажа жилого дома. Однако на данный момент возгорание удалось потушить. Его площадь составила 40 квадратных метров.

Ранее огнеборцы ликвидировали возгорание, которое возникло в здании Стасовских гостиниц в центре Москвы. Очаг возгорания был расположен на втором этаже.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте происшествия работали 60 пожарных и 12 единиц техники МЧС.

