28 апреля, 17:53Происшествия
Пять человек спасены во время тушения пожара в доме на юге Москвы
О том, что четыре балкона загорелись в доме, который находится на улице Мусы Джалиля в столичном районе Зябликово, сообщили очевидцы в понедельник, 28 апреля. Очаг возгорания находился на последних этажах здания.
В столичном МЧС России уточнили, что загорелись личные вещи на балконе 14-го этажа жилого дома. Однако на данный момент возгорание удалось потушить. Его площадь составила 40 квадратных метров.
Ранее огнеборцы ликвидировали возгорание, которое возникло в здании Стасовских гостиниц в центре Москвы. Очаг возгорания был расположен на втором этаже.
Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте происшествия работали 60 пожарных и 12 единиц техники МЧС.
Пожар произошел в здании Стасовских гостиниц в центре Москвы