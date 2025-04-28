Четыре балкона жилого дома загорелись на юге Москвы

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Четыре балкона загорелись в столичном районе Зябликово. Об этом сообщают очевидцы.

Пожар зафиксирован в многоэтажном доме, который находится на улице Мусы Джалиля. Очаг возгорания расположен на последних этажах жилого здания.

По информации Агентства "Москва", в ходе тушения пожара спасены семь человек. Источник СМИ также сообщил о ликвидации открытого горения.

В понедельник, 28 апреля, в Москве также загорелось здание Стасовских гостиниц, которое было построено в начале XIX века по указу императора Павла I. Огонь распространился на втором этаже. В экстренных службах заявляли, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Спустя время огнеборцы ликвидировали возгорание. В результате никто не пострадал. На месте инцидента были задействованы 60 пожарных и 12 единиц техники МЧС.

