Два человека погибли при пожаре на предприятии в Ташкенте

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Два человека погибли и еще пять пострадали при пожаре на предприятии в промзоне Яккасарайского района в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Информация о возгорании на территории цеха, выпускающего синтепон, поступила огнеборцам 1 мая в 07:01 (05:01 по московскому времени). На место прибыли 11 пожарных расчетов, которым удалось оперативно потушить пламя.

Во время осмотра места происшествия пожарные нашли тела двух человек. Еще пять граждан, которые получили ранения, были доставлены в больницу.

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося были повреждены кровля, потолок и продукция цеха. Площадь возгорания составляла около 700 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стал сбой технологического процесса на производстве.

Ранее 22 человека погибли в результате пожара в ресторане в северо-восточной провинции Китая Ляонин. При этом еще 3 человека получили травмы. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для оказания помощи всем пострадавшим.

